Галатасарай си проби път към осминафиналите на Шампионска лига

Галатасарай преживя истинска европейска драма, но намери път към осминафиналите на Шампионска лига. Турският гранд отстъпи с 2:3 след продължения в реванша срещу Ювентус, но с общ резултат 7:5 продължава напред, където ще срещне Ливърпул или Тотнъм.

Двубоят се превърна в изпитание за нервите на „жълто-червените“, които пропиляха солиден аванс от три гола в общия резултат. В крайна сметка обаче класата наклони везните в тяхна полза. Точен удар на Йълмаз изпрати Галатасарай сред най-добрите 16 в турнира за първи път от 2014 година.