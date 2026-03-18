Български гимнастички на три турнира в Европа

Български състезателки по художествена гимнастика ще участват в три международни турнира този уикенд – в Атина, Любляна и Марбея.

В Атина, на турнира Aphrodite Cup, България ще бъде представена при девойките от Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова. При жените ще се състезават Дара Стоянова, Олександра Шалуева и Алекса Рашева.

В Любляна на международен турнир ще участват девойките Антоанета Цанкова и Анастасия Пономаренко.

В Марбея Анастасия Калева ще направи своя дебют в сериите Гран При.

Турнирите са важна възможност за българските гимнастички да покажат формата си и да трупат опит срещу силна международна конкуренция.