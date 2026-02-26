Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след успех над Бенфика

Реал Мадрид се класира за осминафиналите на Шампионска лига след драматична победа с 2:1 над Бенфика на „Сантяго Бернабеу“. Полузащитникът на Реал, Орелиан Чуамени, определи успеха като „победа за всички, които се борят срещу расизма“.

Преди седмица Винисиус Жуниор заяви, че е бил подложен на расистки обиди от страна на Джанлука Престиани по време на първия мач между двата отбора. Престиани, който отрече обвиненията, бе наказан за един двубой и пропусна реванша.

Феновете на „кралския клуб“ изразиха подкрепа за Винисиус още преди мача, като на трибуните бе разпънат транспарант с надпис „No to racism“ („Не на расизма“).