Почти всяко трето дете в България е с наднормено тегло

Почти едно на всеки три деца в България има наднормено тегло, като 16% от децата до 7-годишна възраст страдат от затлъстяване. Специалистите съветват родителите да търсят помощ навреме.

Лекарите вече определят като глобално увеличаването на подрастващите с наднормено тегло. Това може да бъде предотвратено с правилен хранителни режим и с адекватна физическа активност.

Дори когато няма забранени храни, важно е количеството, напомнят специалистите. И спорт при децата поне два пъти седмично или едночасова игра на открито вместо на компютъра.