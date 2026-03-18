Конкурс търси идеи с изкуствен интелект за училище

Платформата Prepodavame.bg обяви конкурс „AI иноватори в класната стая“, който търси интересни и полезни образователни идеи, създадени с помощта на изкуствен интелект.

В конкурса могат да участват ученици, учители, родители и всички, които се интересуват от образованието. Допускат се както индивидуални, така и екипни проекти. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2026 г.

Целта е да се създадат приложения, които решават реални проблеми в училище и правят ученето по-лесно и интересно.

Одобрените проекти ще бъдат публикувани в специална онлайн библиотека, където ще останат достъпни и след края на конкурса.

Жури ще отличи пет проекта. Наградите включват достъп до различни образователни платформи, участие в специално събитие и други бонуси за развитие.

Победителите ще бъдат обявени на 25 април по време на събитието „Добрите практики на фокус“.