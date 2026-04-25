Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив

Млада жена e загинала при пътен инцидент с тротинетка тази сутрин в Пловдив. От полицията съобщават, че при все още неизяснени обстоятелства са се сблъскали микробус и електрическа тротинетка, управлявана от 23-годишен младеж. На място е издъхнала неговата спътничка, на 22 години.

Сигналът в подаден на телефон 112 малко след 7.30 ч. Сблъсъкът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Столипиново“, малко преди пешеходната пътека. Наблизо се намира и училище „Димчо Дебелянов“.

Водачът на буса е тестван за алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. Разследването по досъдебното производство продължава.

По случая е образувано досъдебно производство и са назначени експертизи по случая.

