Над 500 участници се включиха във велошествие в София

Над 500 участници се включиха във велошествие от парк „Свети Никола“ до парк „Възраждане“. В розово, в цвета на Джиро ди Италия.

Само след две седмици три етапа от колоездачната обиколка на Италия ще се проведат на българска територия, стартирайки от Несебър, а тези три етапа ще бъдат в ефира на Българската национална телевизия. Днес кметът на район „Възраждане“ обясни защо е решил да предприеме това начинание.

„Ние организирахме едно наше малко семейно Джиро, за да можем да съберем семействата, да покажем, че спортът е важен, спортът създава здраве, спортът сплотява“, каза Станислав Илиев.

Подробности вижте във видеото!