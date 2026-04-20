БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи:...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите

от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
7664
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
Слушай новината

Близо 80% от изборните протоколи в Русе вече са обработени. Резултатите дават значителна преднина на „Прогресивна България“, като почти половината от гласувалите са избрали коалицията – 49,8%. ГЕРБ–СДС е на второ място с 11,5%, а ПП–ДБ се нарежда след тях с около един процент по-малко. „Възраждане“ получава 5% от гласовете, а ДПС – 2,4%, като се очаква също да влезе в парламента.

Членове на секционните комисии изразиха пред БНТ недоволство от бавното приемане и обработване на протоколите. Според тях няма достатъчно служители в РИК, а в много протоколи са отчетени грешки. В спортната зала, където се извършва преброяването, има хора, които чакат повече от 10 часа.

Общо 335 секции в Русенско даваха възможност за гласуване.


#обработени резултати #парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #Русе #изборни резултати

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 96,96% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 96,96% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ