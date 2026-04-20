Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите

Близо 80% от изборните протоколи в Русе вече са обработени. Резултатите дават значителна преднина на „Прогресивна България“, като почти половината от гласувалите са избрали коалицията – 49,8%. ГЕРБ–СДС е на второ място с 11,5%, а ПП–ДБ се нарежда след тях с около един процент по-малко. „Възраждане“ получава 5% от гласовете, а ДПС – 2,4%, като се очаква също да влезе в парламента.

Членове на секционните комисии изразиха пред БНТ недоволство от бавното приемане и обработване на протоколите. Според тях няма достатъчно служители в РИК, а в много протоколи са отчетени грешки. В спортната зала, където се извършва преброяването, има хора, които чакат повече от 10 часа.

Общо 335 секции в Русенско даваха възможност за гласуване.






