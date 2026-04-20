БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Часове чакане и напрежение при обработката на изборните протоколи в Русе

от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
8176
Чете се за: 02:35 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Напрежение, дълго чакане и критики към организацията бележат обработката на изборните протоколи в Русе, където преброяването продължава, а част от секционните комисии все още не са предали документите си.

Преброяването в спортната зала в града продължава, като към момента има комисии, които чакат реда си с часове. По-рано е имало напрежение, включително и обиди към екипи на място, но ситуацията постепенно се успокоява.

Членът на Секционна избирателна комисия Светлин Тодоров описа сериозни проблеми с организацията и дългото чакане.

„Искам да изразя моето крайно разочарование от организацията на районната избирателна комисия в Русе.Пристигнахме в 1.10. В момента има някъде около 15-20 избирателни комисии пред нас. Продължават да вкарват вътре в зоната групи“, обясни членът на СИК Светлин Тодоров.

Тодоров подчерта и тежките условия, при които работят членовете на комисии.

„Това е нечовешко - хората да стоят по 10-11 часа в Спортната зала без никакви нормални условия. Надявах се да има подобрение на организацията, но уви“

Като причина за забавянето от РИК посочват грешки в протоколите, които изискват допълнителна обработка. Въпреки това, според Тодоров, организацията остава проблемна.

„На входно ниво има 6 маси, а на крайното ниво, от където излизат избирателните комисии, има само 2.“

Очакванията са част от комисиите да преминат едва в късните сутрешни часове.

„Надяваме се някъде към 10-11 да премине нашата група, което е крайно разочароващо, аз съм станал в 5 часа в неделя.“

От Районната избирателна комисия посочват, че се прави всичко възможно процесът да бъде ускорен, но без официален представител за коментар, за да не се бави работата.

По предварителни данни към 5.00 часа при около 40% обработени протоколи, резултатите в региона показват водеща позиция за „Прогресивна България“ с 49,9%, следвана от ПП–ДБ с 11,3%, ГЕРБ с 10,7% и „Възраждане“ с 5,3%.

Обработката на протоколите продължава.

Вижте повече в прякото включване на Николай Рачев.

#броене на протоколи #парламентарни избори 2026 #България гласува #Русе

Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ