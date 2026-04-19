БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Паралелно преброяване на 95%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Запази
мвнр приключи изборният ден австралия азия африка европа
Слушай новината

Приключи изборният ден за сънародниците ни на четири континента - Австралия, Азия, Африка и Европа, съобщиха от МВнР.

В Турция, където бяха разкрити 27 секции, и Гърция – 26 (включително в курортни градчета в Северна Гърция и островите), краят на гласуването бе обявен в 20:00 часа българско време за голяма част от секциите. В Германия сънародниците ни гласуваха в 70 секции, в Испания – в 67, в Италия – в 27, в Нидерландия – в 24, във Франция – в 19, както и в Белгия и Австрия - в 17. Там изборният ден приключи в почти всички секции в 21:00 часа българско време.

В 22:00 часа българско време приключи гласуването и в повечето секции на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, където, бяха разкрити 28 секции.

За седем секции на територията на Турция, пет секции в различните райони на столицата Лондон и няколко секции в Испания, Германия и Норвегия, изборният ден беше удължен, съгласно указанията на ЦИК и разпоредбите на Изборния кодекс. В едва няколко от тях не всички желаещи да упражнят правото си на глас успяха да го сторят до крайния час, определен в Изборния кодекс за гласуване – 21.00 часа местно време.

По-рано през деня изборният ден приключи и на територията на Австралия, Азия, и Африка.

Поради часовата разлика най-късно изборният ден в чужбина ще приключи в американските щати Калифорния, Аризона и Невада, както и в канадския град Ванкувър - в 6:00 часа българско време в понеделник, 20 юни 2026 г.

Министерството на външните работи създаде необходимата организация изборният ден зад граница да протече безпроблемно, подчертават от ведомството. Създаденият изборен щаб поддържа постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства, със секционните избирателни комисии в чужбина и с Централната избирателна комисия.

За провеждането на изборите за 52-ото Народно събрание бяха разкрити общо 493 секции в 55 държави.

#приключи изборният ден #Австралия #Азия #МВнР #Европа #Африка

Водещи новини

МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ