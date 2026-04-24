Започва поетапно спиране на отоплението в София
Извънредно! Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
На собствениците на автомобилите ще бъдат изпратени електронни фишове

Няколко фрапиращи нарушения на скоростните режими са установени от пътни полицаи във Велинград по време на активен контрол в града. Екип на районното управление е извършвал проверки с техническо средство – камера тип „тринога“, когато в обхвата ѝ попаднали няколко луксозни автомобила от марката „Порше“.

След преглед на записите униформените установили три нарушения. При въведено ограничение от 50 км/ч в населено място, единият автомобил е преминал със скорост от 189 км/ч, вторият – със 147 км/ч, а третият – с 64 км/ч.

Предстои издаването на електронни фишове на собствениците на автомобилите, както и установяване на самоличността на водачите.

След приспадане на допустимия толеранс, двама от шофьорите, засечени с най-високите скорости, са заплашени от санкции в размер съответно на 766,94 евро и 562,42 евро, лишаване от право да управляват моторно превозно средство за срок от три месеца и отнемане на 18 контролни точки.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщават, че засиленият контрол по пътищата в региона продължава, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.

#МВР Пазарджик #порше #велинград

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
4
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Нови правила за шофьорите в Гърция: Не признават талоните за инвалидност и членски карти
5
Нови правила за шофьорите в Гърция: Не признават талоните за...
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
6
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Първи случаи на морбили във Варна – три деца са заразени
Първи случаи на морбили във Варна – три деца са заразени
Столична община обяви изпълнителя за почистването в още три района на града Столична община обяви изпълнителя за почистването в още три района на града
Заради липса на финанси: Над 1600 отличници в Пловдивския университет остават без стипендии Заради липса на финанси: Над 1600 отличници в Пловдивския университет остават без стипендии
Откриха център за Спешна помощ в Малко Търново (СНИМКИ) Откриха център за Спешна помощ в Малко Търново (СНИМКИ)
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово
Пътниците от преобърнатия автобус край Малко Търново тръгнаха обратно за Украйна Пътниците от преобърнатия автобус край Малко Търново тръгнаха обратно за Украйна
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Извънредно! Левски има нов собственик (ВИДЕО) Извънредно! Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Честит рожден ден, Лили! Честит рожден ден, Лили!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
В Пентагона обмисляли временно изключване на Испания от НАТО
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният съд в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Лидерите на ЕС обсъждат в Кипър бюджета на Блока за периода 2028 -...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
