Русенският университет организира истински транспортен празник

Истински транспортен празник организира Русенският университет. Студенти мериха сили в картинг състезания и майсторско шофиране, а край Русе бе открит нов детски полигон за обучение по безопасно движение.
Майсторско управление на картинг пистата откри програмата. 200-кубиковите картове са само 6 конски сили, но са достатъчно пъргави и дават усещане за истинско пистово изпитание.
По традиция транспортният факултет направи и изложение на ретроколи, включително 37-годишен германски кабриолет, изработен някога специално за Съединените щати.
Накрая бе открит и нов детски полигон за обучение по безопасност на движението.
Доц. Димитър Грозев, декан на транспортния факултет: „Тази площадка е с идеята всяко едно дете в една по-реална обстановка, в един движещ се автомобил, да се запознае със знаците, пешеходни пътеки, светофари, за да може да изграждаме в него един бъдещ качествен водач на автомобил.“