Великобритания е на път да създаде първото в света поколение без тютюнев дим

Великобритания въведе строга забрана за тютюнопушенето. Децата, които днес са на 17 и по-малко години, както и всички, родени в бъдеще, никога няма да могат да купуват цигари.

Законопроектът ще повишава ежегодно законната възраст за купуване на тютюн. Започва с хората, родени на или след 1 януари 2009 г. Това означава, че засегнатите възрастови групи са изправени пред доживотна забрана. Затяга се и контролът върху електронните цигари.

Правителството твърди, че мерките ще предпазят младите хора от пристрастяване към никотина и така ще облекчат натиска върху здравната система. Министърът на здравеопазването заяви, че децата във Великобритания ще бъдат част от първото поколение без тютюнев дим, защитено от доживотна зависимост.

Промените обаче не се приемат еднозначно. Някои британци смятат, че всеки трябва сам да прави избора си. Други са на мнение, че така ще процъфти черният пазар.