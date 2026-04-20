При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата

Централната избирателна комисия публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,59%

ГЕРБ-СДС – 13,39%

ПП-ДБ – 12,62%

ДПС – 7,12%

"Възраждане" – 4,26%

МЕЧ – 3,26%

"Величие" – 3,1%

"БСП – Обединена левица" – 3,02%

"Сияние" – 2,89%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,58%

"Има такъв народ" – 0,74%





