Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:

"Прогресивна България" – 38,04%

ПП-ДБ – 22,84%

ДПС – 8,5%

"Величие" – 5,78%

"Възраждане" – 5,24%

ГЕРБ-СДС – 4,67%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,7%

МЕЧ – 3,66%

"Сияние" – 2,04%

"БСП – Обединена левица" – 0,94%

"Има такъв народ" – 0,86%