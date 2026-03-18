Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София

Мъж откри килограм и 400 грама живак в мазето на апартамент в София. Въпреки че незабавно подава сигнал на 112 и Столична община, той не получава ясни указания как да реагира. Днес опасното вещество е иззето, но се оказва, че в случаи като този действията на институциите не са регламентирани.

Боян Атанасов се натъква на необичайна находка, докато разчиства мазето на своите родители - шише с течност с метален цвят. Веднага разбира, че веществото е живак и подава сигнал на 112 и Столична община.

Боян Атанасов: "Столична община сформираха щаб от понеделник или нещо подобно, което се организира, за да видят какво да правят с този живак. Това беше понеделник, вторник казаха да чакам обаждане, днес е сряда, отговор няма и аз не знам какво да правя с този живак."

Днес вече отговор от Столична община има.

"Вие трябва да си намерите фирма, тъй като е във ваше владение, вие сте собственика на живака. Ако го намерите на улицата, е едно, ако го намерите във вашето мазе, е съвсем друго."

Въпреки това обаче, след като запознахме Столичната аварийна дирекция със случая, реакция последва и веществото беше иззето.

Случаи като този на Боян не са рядко срещани, а строго определен план за действие няма. От пожарната взимат отношение тогава, когато живакът има пряк контакт с въздуха и хората или когато веществото е с неизвестен собственик.

Ком. Мартин Николов, ГДПБЗН:"За обезопасяването ще се погрижи Главна дирекция пожарна безопасност, за да сме сигурни, че няма застрашени хора в и около периметъра на самото вещество."

За депонирането обаче отговорност носи или самият собственик, или общината - когато веществото се намира на обществено място. При всички случаи живакът трябва да бъде обезопасен заради вредното си влияние върху човешкото здраве.

Д-р Мартин Недялков, Институт по обща и неорганична химия - БАН: "Най-податливите органи при такъв вид натравяне с метален живак са белите дробове и мозъка."

А докато веществото се депонира е задължително то да се съхранява в плътно затворени херметични съдове.



