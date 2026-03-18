Испания планира да отпусне 1 милиард евро на Украйна като част от нов ангажимент за военна подкрепа за Киев, обяви испанският премиер Педро Санчес след среща с Володимир Зеленски в Мадрид.

Траншът е частично финансиран от програмата SAFE на ЕС. Средствата ще са за съвместно производство с украинската отбранителна промишленост. Двете делегации подписаха двустранни споразумения.

Според Санчес, конфликтът в Близкия изток „до голяма степен монополизира глобалното внимание“. Нищо обаче няма да ни накара да забравим какво се случва в Украйна, увери испанският премиер.



