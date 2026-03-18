Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет

След двучасово обсъждане депутатите удължиха за втори път държавния бюджет за миналата година. С него се дава право на общините да харчат повече от парите си, включително ще могат да използват и средства, заделени за по-мащабни проекти, за да закърпват текущия си бюджет. Бяха отхърлени предложения да се финансира проверката на електромери на битовите потребители и да се увеличи тавана на кешовите разплащания.

В началото на гласуването служебният финансов министър Георги Клисурски още веднъж призова депутатите да са разумни и да не натоварват бюджета с прекалени разходи. Това предизвика спор между тях.

Мартин Димитров, ДБ: "Вчера вие подкрепихте това опасно нарастване на разходите през бюджета на общините. Сред вас не се намери един човек, който да изрази съмнение и да каже, утре какво ще правим, как ще овладеем дефицита, как ще намалим разходите."

Красимир Вълчев, ГЕРБ: "Единственото, което подкрепихме вчера на комисия и единственото, което ще подкрепим днес от парламентарната група на ГЕРБ е изключението да се добавят текстове за общините. Аз мисля че г-н Димитров излезе тук да спекулира, никакво нарушение на финансовата дисциплина няма да има."



Димо Дренчев, Възраждане: "Обвиняват се тук ПП и ГЕРБ, че е нарушена фискалната дисциплина. Аз бих казал, че всъщност това беше напълно очаквано. Ако искахме фискална дисциплина, не трябваше да събаряме валутния борд." Йордан Цонев, ДПС-НН: "Няма да пробием нищо, ние имаме повече разходи, но те не са в такъв размер. Ние ги виждаме колко са. Когато няма приет бюджет, а се говори за финално салдо е несериозно."

От ГЕРБ-СДС още веднъж разкритикуваха финансовото министерство заради липсата на комуникация с местната власт. Оттам обясниха обаче, че с удължаването на бюджета, ще бъде решен частично проблема с недостига на средства.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Преходните остатъци на общините възлизат на 1,120 млрд. евро, от които за местни дейности 582,6 млн. евро и за държавни 535,5 млн. евро."

Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: "Към настоящия момент те включително нямат и общински бюджети, защото няма такъв държавен и ние ще им дадем възможност да могат да прогнозират. Нека им дадем възможност да направят няколко хода, отиваме към средата на годината, а все още нямаме редовен бюджет.

Депутатите отхвърлиха предложенията за промени в данъчните закони. Срещу това остро възразиха от финансовото министерство.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Би било добре държавата да седне на бара до кръчмаря и заедно да си направят сметката, за да не стават грешки. По-скоро когато се разглежда редовния бюджет за 2026 година, нека се разглеждат и данъчните закони."

От ИТН и "Величие" влязоха в задочен спор, заради отхвърленото предложение за увеличение на заплатите на медиците до 125% от средната работна заплата.

Мария Илиева, "Величие": "След като изпратиха лекарите в Сицилия и трябваше да внасяме от чужбина, сега се загрижиха, точно в този момент, точно предизборно, за заплатите на медицинските сестри."

Александър Рашев, ИТН: "Бих желал да ви напомня, че редовното правителство беше предвидило средства за младите лекари, но заради опозиционните партии сред които сте и вие трябваше да се подаде оставка под ваш натиск."

Удължителният закон ще важи до приемането на нов бюджет. Депутатите днес изразиха съмнение, че това ще се случи чак към средата на годината.