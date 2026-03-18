Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Когато се разглежда редовния бюджет, нека се разглеждат и данъчните закони,каза Георги Клисурски

бюджет
След двучасово обсъждане депутатите удължиха за втори път държавния бюджет за миналата година. С него се дава право на общините да харчат повече от парите си, включително ще могат да използват и средства, заделени за по-мащабни проекти, за да закърпват текущия си бюджет. Бяха отхърлени предложения да се финансира проверката на електромери на битовите потребители и да се увеличи тавана на кешовите разплащания.

В началото на гласуването служебният финансов министър Георги Клисурски още веднъж призова депутатите да са разумни и да не натоварват бюджета с прекалени разходи. Това предизвика спор между тях.

Мартин Димитров, ДБ: "Вчера вие подкрепихте това опасно нарастване на разходите през бюджета на общините. Сред вас не се намери един човек, който да изрази съмнение и да каже, утре какво ще правим, как ще овладеем дефицита, как ще намалим разходите."

Красимир Вълчев, ГЕРБ: "Единственото, което подкрепихме вчера на комисия и единственото, което ще подкрепим днес от парламентарната група на ГЕРБ е изключението да се добавят текстове за общините. Аз мисля че г-н Димитров излезе тук да спекулира, никакво нарушение на финансовата дисциплина няма да има."

Димо Дренчев, Възраждане: "Обвиняват се тук ПП и ГЕРБ, че е нарушена фискалната дисциплина. Аз бих казал, че всъщност това беше напълно очаквано. Ако искахме фискална дисциплина, не трябваше да събаряме валутния борд."

Йордан Цонев, ДПС-НН: "Няма да пробием нищо, ние имаме повече разходи, но те не са в такъв размер. Ние ги виждаме колко са. Когато няма приет бюджет, а се говори за финално салдо е несериозно."

От ГЕРБ-СДС още веднъж разкритикуваха финансовото министерство заради липсата на комуникация с местната власт. Оттам обясниха обаче, че с удължаването на бюджета, ще бъде решен частично проблема с недостига на средства.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Преходните остатъци на общините възлизат на 1,120 млрд. евро, от които за местни дейности 582,6 млн. евро и за държавни 535,5 млн. евро."

Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: "Към настоящия момент те включително нямат и общински бюджети, защото няма такъв държавен и ние ще им дадем възможност да могат да прогнозират. Нека им дадем възможност да направят няколко хода, отиваме към средата на годината, а все още нямаме редовен бюджет.

Депутатите отхвърлиха предложенията за промени в данъчните закони. Срещу това остро възразиха от финансовото министерство.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Би било добре държавата да седне на бара до кръчмаря и заедно да си направят сметката, за да не стават грешки. По-скоро когато се разглежда редовния бюджет за 2026 година, нека се разглеждат и данъчните закони."

От ИТН и "Величие" влязоха в задочен спор, заради отхвърленото предложение за увеличение на заплатите на медиците до 125% от средната работна заплата.

Мария Илиева, "Величие": "След като изпратиха лекарите в Сицилия и трябваше да внасяме от чужбина, сега се загрижиха, точно в този момент, точно предизборно, за заплатите на медицинските сестри."

Александър Рашев, ИТН: "Бих желал да ви напомня, че редовното правителство беше предвидило средства за младите лекари, но заради опозиционните партии сред които сте и вие трябваше да се подаде оставка под ваш натиск."

Удължителният закон ще важи до приемането на нов бюджет. Депутатите днес изразиха съмнение, че това ще се случи чак към средата на годината.

ТОП 24

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
1
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
3
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
4
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
5
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Политика

Какви ще са мерките на служебното правителство за провеждане на честни избори?
Какви ще са мерките на служебното правителство за провеждане на честни избори?
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите
Чете се за: 03:02 мин.
Йотова за войната в Близкия изток: Трябва да сме готови за всякакви варианти Йотова за войната в Близкия изток: Трябва да сме готови за всякакви варианти
Чете се за: 01:25 мин.
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
Депутатите ще работят с удължено работно време Депутатите ще работят с удължено работно време
Чете се за: 01:10 мин.
Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
