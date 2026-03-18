Депутатите ще работят с удължено работно време

Депутати ще работят с удължено работно време днес. Предложението цели обсъждане и гласуване на първо четене на промени в Закона за обществените библиотеки. Вносители са Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и група народни представители, а предложението за удължаването на пленарния ден направи Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

Днес трябва да бъдат гласувани и текстовете на второ четене от т.нар. "удължителен бюджет".

Предвидено е и да бъдат изслушани служебния премиер Андрей Гюров и служебния заместник министър-председател по европейските средства Мария Недина заради представяне на националната позиция на Министерския съвет на предстоящото заседание на Европейския съвет на 19-20 март 2026 г.