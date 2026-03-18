Какви ще са мерките на служебното правителство за провеждане на честни избори?

Първи задържани за нарушения на изборното законодателство. Служебната власт предприема мерки за пресичане на купения, организирания и корпоративния вот. Ще бъдат поставени нови паравани в секциите, с което се очаква да бъде спряно внасянето на попълнени бюлетини и ще се пресече контролирания вот.

Още в началото на правителственото заседание служебният премиер призова за висока избирателна активност и обяви част от мерките за гарантиране на честни избори.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние като правителство няма да участваме в предизборната кампания, нямаме кандидати, нямаме листи, но имаме една голяма отговорност и тя е да направим, така че българските граждани да могат да упражнят своето право на глас спокойно, прозрачно и по един честен начин. И ние вече работим за това. МВР провежда специални операции срещу купуването и продаването на гласове, защото демокрацията не е стока за продан."

Първи арести за изборни престъпления, обявиха от МВР.

Старши комисар Цветан Йоцов - заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция": "Получени са 39 сигнала към вчерашния ден за изборни нарушения и престъпление. Има задържани лица, има 12-13 образувани досъдебни производства."

А Служебният министър на електронното управление поиска допълнително 60 държавни технически специалисти, за да се гарантира за първи път пълна проверка на машините.

Снимки: БТА Георги Шарков- служебен министър на електронното управление: "И ще се стремим да постигнем проверка на кода на 100 процента от инсталираните машини, а не както е било досега на 30 процента. До всеки експерт от "Сиела норма", който ще извърши инсталацията, ще има държавен служител, който след завършване на този процес по инсталация, преди опаковане на машините, ще провери със специална флашка - хеш-екстрактор, дали инсталираният код е точно този, който сме генерирали, в края на етапа по изграждане и хешкодът, който също е публикуван на страницата на ЦИК."

Вече са налични и шест безплатни услуги по електронен път, чрез които освен, че ще можем да се впишем в избирателния списък по настоящ адрес и в избирателния списък, но ще можем да отстраним непълноти и грешки.