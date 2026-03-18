начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Какви ще са мерките на служебното правителство за провеждане на честни избори?

Николай Минков от Николай Минков
Демокрацията не е стока за продан, коментира служебният премиер Андрей Гюров

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Първи задържани за нарушения на изборното законодателство. Служебната власт предприема мерки за пресичане на купения, организирания и корпоративния вот. Ще бъдат поставени нови паравани в секциите, с което се очаква да бъде спряно внасянето на попълнени бюлетини и ще се пресече контролирания вот.

Още в началото на правителственото заседание служебният премиер призова за висока избирателна активност и обяви част от мерките за гарантиране на честни избори.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние като правителство няма да участваме в предизборната кампания, нямаме кандидати, нямаме листи, но имаме една голяма отговорност и тя е да направим, така че българските граждани да могат да упражнят своето право на глас спокойно, прозрачно и по един честен начин. И ние вече работим за това. МВР провежда специални операции срещу купуването и продаването на гласове, защото демокрацията не е стока за продан."

Първи арести за изборни престъпления, обявиха от МВР.

Старши комисар Цветан Йоцов - заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция": "Получени са 39 сигнала към вчерашния ден за изборни нарушения и престъпление. Има задържани лица, има 12-13 образувани досъдебни производства."

А Служебният министър на електронното управление поиска допълнително 60 държавни технически специалисти, за да се гарантира за първи път пълна проверка на машините.

Георги Шарков- служебен министър на електронното управление: "И ще се стремим да постигнем проверка на кода на 100 процента от инсталираните машини, а не както е било досега на 30 процента. До всеки експерт от "Сиела норма", който ще извърши инсталацията, ще има държавен служител, който след завършване на този процес по инсталация, преди опаковане на машините, ще провери със специална флашка - хеш-екстрактор, дали инсталираният код е точно този, който сме генерирали, в края на етапа по изграждане и хешкодът, който също е публикуван на страницата на ЦИК."

Вече са налични и шест безплатни услуги по електронен път, чрез които освен, че ще можем да се впишем в избирателния списък по настоящ адрес и в избирателния списък, но ще можем да отстраним непълноти и грешки.

#Цветан Йоцов #служебен министър на електронното управление #главна дирекция национална полиция #Георги Шарков #честни избори #Андрей Гюров #служебно правителство

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
1
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
3
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
4
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
5
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите
Йотова за войната в Близкия изток: Трябва да сме готови за всякакви варианти Йотова за войната в Близкия изток: Трябва да сме готови за всякакви варианти
Чете се за: 01:25 мин.
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
Депутатите ще работят с удължено работно време Депутатите ще работят с удължено работно време
Чете се за: 01:10 мин.
Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори
Чете се за: 01:30 мин.
Ще бъде проверен софтуерът на 100% от инсталираните машини за гласуване Ще бъде проверен софтуерът на 100% от инсталираните машини за гласуване
Чете се за: 02:50 мин.

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
