Томислав Дончев: България може да забави 2,5 млрд. евро по ПВУ заради блокиран парламент

България е изправена пред риск от забавяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради невъзможността парламентът да приеме необходимите закони. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

Според Дончев основният проблем е липсата на стабилно управление в Народното събрание:

„В момента в българския парламент няма управляващо мнозинство. Нашите гласове далеч не са достатъчни, за да бъдат приети съответните закони.“

Той допълни, че се търси подкрепа от различни политически сили, но тя остава недостатъчна.

Става дума за значителен финансов ресурс по ПВУ:

„Два милиарда и половина евро трябва да бъдат получени по Националния план за възстановяване и устойчивост.“

За да бъдат отключени средствата, е необходимо: да бъдат приети 8 закона в Народното събрание и
да се одобрят редица подзаконови нормативни актове.

„Всички те са изготвени и съгласувани с Европейската комисия.“

Дончев уточни, че към момента не става дума за окончателна загуба на средства:

„Това означава не загуба на средствата, а забавяне на третото плащане.“

По думите му, ако сегашният парламент не успее да приеме законите, ще се търси решение в следващия.

Дончев коментира и действията на служебната власт, като я определи като политически ангажирана:

„Това не е политически стерилно правителство, което просто организира изборите.“

В същото време той не изрази притеснения от проверки на предходното управление:

„Категорично. Не.“

По темата за растящите цени на горивата Дончев заяви, че подкрепата не е насочена правилно:

„Лицата, които ползват автомобил, обичайно не са най-социално уязвимите.“

Според него приоритет трябва да бъде общественият транспорт и ограничаването на ефекта върху цените на храните. Той защити предложението за регламентиране на добавките за празници:

„Прагматизъм е. Законът трябва да регламентира това, за да не зависи от нечия “щедрост“.“

А за предстоящия вот Дончев заяви:

„Ние винаги се борим за победа. Резултатът ще го определи избирателят.“

Той подчерта, че при сегашната политическа ситуация е вероятно бъдещото управление да бъде коалиционно.

Вижте целелия разговор с Томислав Дончев във видеото.

