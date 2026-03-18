Кьовеши отрече връзка между Европейската прокуратура и задържането на Борисов

Бившият премиер заяви, че истината винаги излиза наяви
Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Това каза европейският главен прокурор Лаура Кьовеши по време на изслушване в Европейския парламент. Тя отказа повече подробности за освобождаването на българския европрокурор Теодора Георгиева, защото процедурите все още не са приключили.
В Брюксел, където участва в честване по повод 50-тата годишнина от създаването на Европейската народна партия Борисов заяви, че коментарът на Кьовеши е потвърждение, че истината винаги излиза наяве. Той обяви, че Европейската народна партия, която е най-голямото политическо семейство в Европа и винаги е излъчвала председателите на европейските институции, винаги е подкрепяла ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ обяви, че очаква подкрепа и от българския народ на предстоящите през април избори. Според него все още е рано да се говори за възможните следизборните коалиции в България.
Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "Поредният звучен шамар за тези измамници, които са се накичили със значката да правят съдебна рефрома. Това е все едно на дявол да дадеш да пише Евангелието. Това е тяхната съдебна реформа. За това тя никога не тръгва и никога не става и никога, това което учатваха и ние в с глобката, след това дава уродливи резултати. Това са истините и фактите, другото е само приказки. Истинската подкрепа я очаквам от българския народ, от хората, които с всеки изминал ден виждат какво се случва по др, партии, какви листи се правят, какви скандали стават. Виждат неумението да се управлява. Освен само да се назначават партийни кадри. А сега ако и направят това с по 20 евро да купят и гласове. Аз не знам и как ще го напарват но то звучи дори смешно, на всеки българин ще превдеат по 20 лв за изборите."