БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Чете се за: 01:35 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кьовеши отрече връзка между Европейската прокуратура и задържането на Борисов

Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази

Бившият премиер заяви, че истината винаги излиза наяви

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Това каза европейският главен прокурор Лаура Кьовеши по време на изслушване в Европейския парламент. Тя отказа повече подробности за освобождаването на българския европрокурор Теодора Георгиева, защото процедурите все още не са приключили.

В Брюксел, където участва в честване по повод 50-тата годишнина от създаването на Европейската народна партия Борисов заяви, че коментарът на Кьовеши е потвърждение, че истината винаги излиза наяве. Той обяви, че Европейската народна партия, която е най-голямото политическо семейство в Европа и винаги е излъчвала председателите на европейските институции, винаги е подкрепяла ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ обяви, че очаква подкрепа и от българския народ на предстоящите през април избори. Според него все още е рано да се говори за възможните следизборните коалиции в България.

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "Поредният звучен шамар за тези измамници, които са се накичили със значката да правят съдебна рефрома. Това е все едно на дявол да дадеш да пише Евангелието. Това е тяхната съдебна реформа. За това тя никога не тръгва и никога не става и никога, това което учатваха и ние в с глобката, след това дава уродливи резултати. Това са истините и фактите, другото е само приказки. Истинската подкрепа я очаквам от българския народ, от хората, които с всеки изминал ден виждат какво се случва по др, партии, какви листи се правят, какви скандали стават. Виждат неумението да се управлява. Освен само да се назначават партийни кадри. А сега ако и направят това с по 20 евро да купят и гласове. Аз не знам и как ще го напарват но то звучи дори смешно, на всеки българин ще превдеат по 20 лв за изборите."

#Лаура Кьовеши #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
3
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
4
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
5
Предстои понижение на температурите през следващите дни
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
6
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Европа

Какви са приоритетите на Европа?
Какви са приоритетите на Европа?
Чехия готова да инвестира в „Дружба“, за да снабдява Словакия с петрол Чехия готова да инвестира в „Дружба“, за да снабдява Словакия с петрол
Чете се за: 01:22 мин.
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС
Чете се за: 06:20 мин.
Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет
Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април
Чете се за: 16:42 мин.
Политика
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ