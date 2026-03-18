Кьовеши отрече връзка между Европейската прокуратура и задържането на Борисов

Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Това каза европейският главен прокурор Лаура Кьовеши по време на изслушване в Европейския парламент. Тя отказа повече подробности за освобождаването на българския европрокурор Теодора Георгиева, защото процедурите все още не са приключили.



В Брюксел, където участва в честване по повод 50-тата годишнина от създаването на Европейската народна партия Борисов заяви, че коментарът на Кьовеши е потвърждение, че истината винаги излиза наяве. Той обяви, че Европейската народна партия, която е най-голямото политическо семейство в Европа и винаги е излъчвала председателите на европейските институции, винаги е подкрепяла ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ обяви, че очаква подкрепа и от българския народ на предстоящите през април избори. Според него все още е рано да се говори за възможните следизборните коалиции в България.

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "Поредният звучен шамар за тези измамници, които са се накичили със значката да правят съдебна рефрома. Това е все едно на дявол да дадеш да пише Евангелието. Това е тяхната съдебна реформа. За това тя никога не тръгва и никога не става и никога, това което учатваха и ние в с глобката, след това дава уродливи резултати. Това са истините и фактите, другото е само приказки. Истинската подкрепа я очаквам от българския народ, от хората, които с всеки изминал ден виждат какво се случва по др, партии, какви листи се правят, какви скандали стават. Виждат неумението да се управлява. Освен само да се назначават партийни кадри. А сега ако и направят това с по 20 евро да купят и гласове. Аз не знам и как ще го напарват но то звучи дори смешно, на всеки българин ще превдеат по 20 лв за изборите."



