Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение

Селекционерът на България сподели, че възпитаниците му са в добро настроение преди предквалификациите за Евробаскет 2029.

"Лъвовете" ше гостуват на Норвегия на 27 февруари от 21.00 часа и на Армения на 2 март от 18.15 часа.

"Последната победа вече е в историята. Всичко е наред, здрави сме. В добро настроение сме. Не съм правил чак толкова много промени. Върнах Дий Бост, на базата на това, че не можем да разчитаме на Коди Милър-Макинтайър. Ясно ми е, че Дий Бост е на възраст, но докато приготвим някой друг, ще бъде той", сподели наставникът на летище "Васил Левски".

Той отрече каквато и да било вероятност Везенков да играе в предстоящите мачове.

"Вчера Везенков не е играл. Гледах финала за Купата на Гърция по телевизията, защото гледах мачовете от Купата на България. Абсолютно контузен е", допълни треньорът.

Според него баскетболистите му са са способни на добри резултати, ако атмосферата в отбора е добра.

"Очаква се да играем добре. Норвегия има доста промени. Взели са доста опитни играчи, на по 37-38 години. Имат 3-4 имена, които не са от предния прозорец и са по-възрастни. Няма допълнително напрежение, то е част от работата ни. Важно е атмосферата в отбора да е добра", добави Минчев.

