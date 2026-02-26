БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на България сподели очакванията си за предквалификациите за Евробаскет 2029 с Норвегия и Армения.

любомир минчев отборът добро настроение допълнително напрежение
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на България сподели, че възпитаниците му са в добро настроение преди предквалификациите за Евробаскет 2029.

"Лъвовете" ше гостуват на Норвегия на 27 февруари от 21.00 часа и на Армения на 2 март от 18.15 часа.

"Последната победа вече е в историята. Всичко е наред, здрави сме. В добро настроение сме. Не съм правил чак толкова много промени. Върнах Дий Бост, на базата на това, че не можем да разчитаме на Коди Милър-Макинтайър. Ясно ми е, че Дий Бост е на възраст, но докато приготвим някой друг, ще бъде той", сподели наставникът на летище "Васил Левски".

Той отрече каквато и да било вероятност Везенков да играе в предстоящите мачове.

"Вчера Везенков не е играл. Гледах финала за Купата на Гърция по телевизията, защото гледах мачовете от Купата на България. Абсолютно контузен е", допълни треньорът.

Според него баскетболистите му са са способни на добри резултати, ако атмосферата в отбора е добра.

"Очаква се да играем добре. Норвегия има доста промени. Взели са доста опитни играчи, на по 37-38 години. Имат 3-4 имена, които не са от предния прозорец и са по-възрастни. Няма допълнително напрежение, то е част от работата ни. Важно е атмосферата в отбора да е добра", добави Минчев.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много
Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много
На националния тим по баскетбол предстоят две срещи от...
Чете се за: 01:27 мин.
#Любомир Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
4
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Видео

Александър Стоименов: Важното е да влезем със самочувствие, да знаем кои сме и да не го забравяме
Александър Стоименов: Важното е да влезем със самочувствие, да знаем кои сме и да не го забравяме
Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много
Чете се за: 01:27 мин.
Весела Лечева: Надявам се тези, които осуетяват вписването на новото ръководство на БОК, да проявят разум Весела Лечева: Надявам се тези, които осуетяват вписването на новото ръководство на БОК, да проявят разум
Чете се за: 03:07 мин.
БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница
Чете се за: 00:35 мин.
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6119
Чете се за: 02:12 мин.
Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ