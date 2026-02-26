БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Весела Лечева: Надявам се тези, които осуетяват вписването на новото ръководство на БОК, да проявят разум

Чете се за: 03:07 мин.
Избраната за председател на Българския олимпийски комитет коментира представянето на България на Зимните олимпийски игри и проблемите в българския спорт.

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева за пореден път изрази надежда, че съдебните дела около властта в БОК ще се разрешат, но за целта, тя очаква проява на разум от страна на жалбоподателите.

Двукратната сребърна медалистка от олимпийски игри гостува в предаването "Още от деня", за да отличи представянето на България на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Казах, че България ще бъде представена с един от най-добрите си състави. Нашите атлети направиха успешно представяне. Надявам се тази тенденция да продължи", сподели медалистката от Игрите в Сеул и Барселона.

Според нея държавата трябва да създаде условия за развитието на най-младите.

"Държавата е длъжник на спорта. Всички наши участници предимно се подготвят в чужбина, което означава, че няма достатъчно добри условия в България. Българското поколение е талантливо, но те нямат шанс за изява тук. Все не стигат време и средства. През последните години се инвестира в големи спортни съоръжения, но те не са за ежедневни тренировки. Има едно единствено стрелбище по биатлон. Другият проблем в България е свързан с треньорите", допълни бившият служебен министър на младежта и спорта.

Предстоят протести срещу федерациите по вдигане на тежести и борба, а Лечева строго разкритикува досегашните ръководители на централите.

"Това са едни от най-успешните ни спортове. Жалка история. Големи шампиони саботират представянето на бъдещи шампиони. Основна ценност в спорта е феърплей. Това, което се случва е непочтено към бъдещите ни шампиони. Те унижават олимпийското движение", категорична е дългогодишната състезателка по спортна стрелба.

Според нея съдебните дела за властта в БОК могат да се разрешат, ако жалбоподателите проявят разум.

"Боксуваме. Моделът в БОК се повтаря и при щангите. Пускат се жалби и това е злоупотреба. Всеки може да се възползва от спорта. Нямам нищо против политическа подкрепа и партньорство. Няма как да се работи без подкрепата на бизнеса и политическите сили. Тези два субекта не трябва да поставят в подчинено положение спортистите. Чудя се как може мои колеги да бъдат използвани. Те не могат да променят резултата. Опитват се със съдебни хватки, което е унизително. Надявам се на проява на разум от тези, които осуетяват вписването на новото ръководство. Това е злоупотреба с право, а не искане на истина", добави Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото.

