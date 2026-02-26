Весела Лечева: Надявам се тези, които осуетяват вписването на новото ръководство на БОК, да проявят разум

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева за пореден път изрази надежда, че съдебните дела около властта в БОК ще се разрешат, но за целта, тя очаква проява на разум от страна на жалбоподателите.

Двукратната сребърна медалистка от олимпийски игри гостува в предаването "Още от деня", за да отличи представянето на България на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Казах, че България ще бъде представена с един от най-добрите си състави. Нашите атлети направиха успешно представяне. Надявам се тази тенденция да продължи", сподели медалистката от Игрите в Сеул и Барселона.

Според нея държавата трябва да създаде условия за развитието на най-младите.

"Държавата е длъжник на спорта. Всички наши участници предимно се подготвят в чужбина, което означава, че няма достатъчно добри условия в България. Българското поколение е талантливо, но те нямат шанс за изява тук. Все не стигат време и средства. През последните години се инвестира в големи спортни съоръжения, но те не са за ежедневни тренировки. Има едно единствено стрелбище по биатлон. Другият проблем в България е свързан с треньорите", допълни бившият служебен министър на младежта и спорта.

Предстоят протести срещу федерациите по вдигане на тежести и борба, а Лечева строго разкритикува досегашните ръководители на централите.

"Това са едни от най-успешните ни спортове. Жалка история. Големи шампиони саботират представянето на бъдещи шампиони. Основна ценност в спорта е феърплей. Това, което се случва е непочтено към бъдещите ни шампиони. Те унижават олимпийското движение", категорична е дългогодишната състезателка по спортна стрелба.

Според нея съдебните дела за властта в БОК могат да се разрешат, ако жалбоподателите проявят разум.

"Боксуваме. Моделът в БОК се повтаря и при щангите. Пускат се жалби и това е злоупотреба. Всеки може да се възползва от спорта. Нямам нищо против политическа подкрепа и партньорство. Няма как да се работи без подкрепата на бизнеса и политическите сили. Тези два субекта не трябва да поставят в подчинено положение спортистите. Чудя се как може мои колеги да бъдат използвани. Те не могат да променят резултата. Опитват се със съдебни хватки, което е унизително. Надявам се на проява на разум от тези, които осуетяват вписването на новото ръководство. Това е злоупотреба с право, а не искане на истина", добави Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото.