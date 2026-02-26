БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Операцията срещу тях е продължила 10 месеца

ало измами
Четирима автори на схеми за телефонни измами са задържани в Горна Оряховица. Операцията по залавянето им е отнела няколко месеца. Български и румънски разследващи са работили по разследването. До момента са събрани неоспорими доказателства за 7 измами, при които измамените са ощетени с около 60 хиляди евро.

Мащабната операция е продължила 10 месеца.

прокурор Даниел Илиев, ръководител на операцията: "Това са хора, които стоят изключително високо в йерархията на т.нар. престъпници, които се занимават с ало измами. Вчерашната ни операция постигна резултат, който можем да кажем, че нанесохме изключително тежък удар на ало мафията в България."

Четиримата задържани са свързани помежду си с роднински и приятелски връзки.

Златна Падинкова, началник сектор „Измами” в ГДНП: "Говорим за лица, които пряко въвеждат в заблуждение пострадалите, както и осъществяват набиране и контролиране на лицата, които участват в престъпните схеми като мулета - куриери."

Те са действали от територията на Румъния, където са получавали парите и златни накити от потърпевшите по добре познатите схеми.

Златна Падинкова, началник сектор „Измами” в ГДНП: "Притежават изключително добри вербални умения. Някои от тях много добре си преправят гласа на женски и често пъти в разговорите с потенциалните жертви се представят и за техни дъщери."

Толкова са убедителни, че успяват дори да използват някои от жертвите си като мулета.

Златна Падинкова, началник сектор „Измами” в ГДНП: "Възрастни жени, след като веднъж са дали спестяванията си, след това те самите участват в измамата, но по отношение на друг човек."

Измамниците могат да получат до 10 години лишаване от свобода, както и конфискация на имуществото им.

#60 хиляди евро #ало измамници #задържани #Горна Оряховица

