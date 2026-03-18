Богато археологическо откритие в Несебър при строеж на училищен корпус

от БНТ , Източник: БТА
Находки от елинистическата епоха бяха разкрити при археологически проучвания в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, съобщиха от Общината. Разкопките са проведени от екипа на музей „Старинен Несебър“ във връзка с изграждането на новия учебен корпус на училището. Сред откритите артефакти в стъпаловидно оформена яма са бронзов венец с позлата, сребърна монета, кана, стригила и астрагали.

При проучванията са открити и други сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове. Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди. Част от находките са фрагментирани и предстои тяхната реставрация.

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“, добавиха от общинската администрация в Несебър.

