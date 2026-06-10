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С над 1 млн. евро кабинетът компенсира семейства на неприети деца в градина

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закъснял близо час сигналът полицията избягалите деца столична детска градина

Кабинетът одобри 1 105 414 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1777 деца от четири общини - Столичната община, Пловдив, Варна и „Родопи“.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за 2026 г. е 296,55 евро за дете. Средствата са за периода от 1 март до 30 април 2026 г.

С друго решение правителството одобри финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 март до 30 април 2026 г.

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 591 656 евро, разпределено по бюджетите на Столичната община, община Пловдив, община Варна, община Божурище, Софийска област, община Родопи, област Пловдив и община Аврен, област Варна, за 2026 г.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

#неприети деца в градина #компенсации #Министерски съвет

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