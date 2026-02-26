БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката

КЗП да бъде безкомпромисна при прилагането на закона, както и при налагането на санкции, когато това е необходимо. Това коментира министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова след като сезира КЗП за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната.

Тя посочи, че е провела няколко разговора с председателя на КЗП Александър Колячев и е настояла за проверки на място.

„Днес екипите на комисията бяха в трите ЕРП-та, като беше изискана информирания относно броя на проверките, предприетите действия, както и самия характер на оплакванията. Също така бяха изискани и копия на типовите им договори и общите им условия. Дружествата имат тридневен срок да предоставят тази информация и аз очаквам, че КЗП ще бъде безкомпромисна при прилагането на закона както и при налагането на санкции, когато това е необходимо“, каза служебният министър на икономиката Ирина Щонова.

Тя изрази надежда да има добър диалог с дружествата, които в бъдеще да бъдат по-инициативни по отношение на корекция на грешките си, а не да чакат всеки потребител да подаде жалба индивидуално.

„По отношение на снабдителните дружества получихме много на брой сигнали и жалби. Може би над 600 за януарските сметки“, каза председателят на КЗП Александър Колячев.

Той коментира, че очакванията са през следващия месец сметките да са още по-високи.

„Ние ще проверим дали електроразпределителните дружества използват нелоялни търговски практики по какъв начин могат да се съкратят сроковете да се отговори на всеки един потребител", добави той.

