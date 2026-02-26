БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:35 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира КЗП за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с повишени размери на дължими суми по фактури за потребление на електроенергия през месец януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали в Комисията от началото на годината.

Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите.

По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.

За предоставяне на изисканите данни и документи, дружествата разполагат с тридневен срок, който изтича в края на деня в понеделник, 02.03.2026 г.

КЗП заявяват, че ще бъде безкомпромисни в прилагането на закона, включително и при налагането на санкции.

#електроснабдителни дружества #КЗП #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
1
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
3
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
5
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Политика

Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи“
Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи“
БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма
Чете се за: 01:57 мин.
ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата
Чете се за: 02:27 мин.
Депутатите обсъждат на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване Депутатите обсъждат на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Чете се за: 01:37 мин.
ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския министър ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския министър
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“ Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:12 мин.
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ