Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор

Пленумът на ВСС обсъжда предложението на служебния вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов за определяне на нов и.ф. главен прокурор. Дебатът започна със спор дали пленума или колегиите назначават временните ръководители.

Като пореден тежък удар върху имиджа на българското правосъдие определи решението на колегиума на Европейската прокуратура, че Теодора Георгиева е извършила тежко дисциплинарно нарушение и следва да бъде предложено на Европейския парламент, Европейската комисия и съответно на Европейския съд нейното освобождаване от поста европейски прокурор от България.

Андрей Янкулов - служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Това отново ни дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които „Осемте джуджета“. Оттук насетне, колкото и време да се пропусна, основна задача, на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации.“

Пленумът на ВСС заседава по една-единствена точка в дневния си ред – именно предложението на служебния правосъден министър за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

В началото на заседанието Андрей Янкулов се аргументира първо защо е свикал заседанието с тази точка и второ – защо смята, че именно Пленумът на ВСС е компетентен да избира изпълняващ функциите главен прокурор.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Първата беше за вадене на прокуратурата от калния терен на политиката. Даде заявка, че ще направи всичко за разплитане на мрежата "Осемте джуджета ". Нищо не беше изяснено. Даде заявка, че ще направи всичко за разплитане на мрежата "Осемте джуджета "... Нищо не беше изяснено..." Огнян Дамянов, член на ВСС, прокурорска колегия: "Първият въпрос, който трябва да обсъдим е дали пленумът е компетентен да се произнесе по въпроса, с който е сезиран. На пленума на ВСС, и тогава с едно значително мнозинство беше прието, че отделните колегии са компетентни, както за главния прокурор, така и за върховните съдилища."



Атанаска Дишева, член на ВСС, съдийска колегия: "Ако приемете, че пленумът е некомпетентен членовете на прокурорската колегия да определят изпълняващ главен прокурор ... този не е компетентен да изпълнява функциите."

От Прокурорската колегия обясниха още защо смятат, че промените в закона не касаят решението им, което са взели още през 2023 година за избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор.