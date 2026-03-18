18-годишен е предаден на съд за жестоко убийство на момиче в Хасково

Окръжната прокуратура в Хасково внесе обвинителен акт срещу 18-годишно момче за умишленото убийство на 18-годишно момиче, извършено по особено мъчителен начин. Към момента на деянието младежът е бил непълнолетен, но според разследването е разбирал напълно действията си.

Престъплението беше извършено на 26 април 2025 г. в Хасково. Двамата младежи се познавали – били ученици в едно училище и известно време работили заедно като сервитьори. Поддържали приятелски отношения.

В нощта на убийството той я убедил да го посети в къща на негов близък. Първоначално с тях бил и негов приятел, който си тръгнал призори. Останали сами, между двамата възникнал конфликт и се стигнало до физически сблъсък. Той ѝ нанесъл удари, след което използвал текстилна връзка, с която я удушил.

Според съдебномедицинската експертиза причината за смъртта е механична асфиксия вследствие на притискане в областта на шията. Жертвата е изпитала силни болки и страдание преди да почине.

След извършване на престъплението обвиняемият направил опит да прикрие следите – изхвърлил дрехите на момичето, а тялото поставил в бидон и го изоставил в необитаема къща.

В хода на разследването са събрани множество доказателства – разпити на свидетели, веществени доказателства и записи от видеокамери.

18-годишният младеж е с мярка за неотклонение "задържане под стража" и се намира в затвора. Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Хасково.

