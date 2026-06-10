Прокурорският съвет на ВСС ще попита кой иска да е и.ф. директор на Националната следствена служба

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще попита следователите от Националната следствена служба кой от тях иска да стане и.ф. директор, съобщи на днешното заседание на Колегията Огнян Дамянов, председател на Комисията по атестиране и конкурси. Той уточни, че условията са следователите да не са членове на комисията и да имат оставащи повече от шест месеца до пенсиониране.

Дамянов посочи, че това се налага, тъй като до момента не са постъпили кандидатури за поста.

Ще бъде избран един от изявилите желание да застанат на поста.

На 27 май Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор.