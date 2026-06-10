БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите одобриха купуването на 3D радари за армията

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Проектът за купуването на седемте радара е на стойност 195 млн. евро

политически спорове правилника народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Депутатите одобриха внесения от Министерския съвет проект за придобиване на седем нови трикоординатни радара. Предложението беше гласувано със 186 гласа "за", три гласа "против" и без "въздържали се".

Проектът е на стойност до 195 млн. евро и е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, пише в мотивите към проекта.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО, се посочва още в мотивите.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни пред депутатите, че става въпрос за два договора - първият е между България и военното министерство на Франция, а вторият е между Министерството на отбраната и компания "Талес". Крайно необходимо е да се получи одобрение от Народното събрание и след това да бъдат подписани договорите, които трябва да бъдат ратифицирани от парламента, уточни Стоянов.

Вчера проектът за инвестиционен разход бе приет и от парламентарната комисия по отбрана.

БТА припомня, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.

#195 млн. евро #купуване на 3D радари #одобрение #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
2
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
3
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
4
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност
5
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот...
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
6
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Сигурност и правосъдие

НА ЖИВО: Заседание на комисията по отбрана в НС
НА ЖИВО: Заседание на комисията по отбрана в НС
Прокурорският съвет на ВСС ще попита кой иска да е и.ф. директор на Националната следствена служба Прокурорският съвет на ВСС ще попита кой иска да е и.ф. директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:50 мин.
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
Позиция на ГЕРБ: Военната помощ за Украйна е въпрос на стратегическия избор на България Позиция на ГЕРБ: Военната помощ за Украйна е въпрос на стратегическия избор на България
Чете се за: 00:52 мин.
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 05:15 мин.
Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Заседание на комисията по отбрана в НС НА ЖИВО: Заседание на комисията по отбрана в НС
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
"Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ, реши кабинетът "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ, реши кабинетът
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Част от мраморна статуя на богиня беше открита при разкопките на...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На първо четене парламентът одобри новия дълг от 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ