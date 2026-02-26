БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести

Тихомир Игнатов
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Пленумът на Висшия съдебен съвет се провежда на фона на протести. Организатор е гражданско сдружение БОЕЦ, а събитието е подкрепено и от инициативата "Правосъдие за всеки".

Протестиращите се събраха още в 9:00 часа пред сградата на ВСС. На влизане правосъдният министър Андрей Янкулов беше аплодиран, а малко след това под прозорците на магистратите се чуваха възгласи "Мафията вън" и "Оставка".

Демонстрацията беше подкрепена и от депутати на "Продължаваме Промяната", сред тях Асен Василев и Николай Денков. Според протестиращите Борислав Сарафов е узурпирал поста главен прокурор и незабавно трябва да се оттегли заради политически зависимости и авторитарност.

- Искам Сарафов да си ходи. Искам всички обвързани и незаконно, които вземат в момента тези места, трябва да си ходят.

- Възмущава ни, че един Висш съдебен съвет не могат да сменят прокурор, който е незаконен. Всички знаят, че трябва да реформи в тази система. Всички сме го изпитвали. Най-обикновени дела се точат години.

- Най-важната кауза е именно реформата в съдебната система и да има един честен главен прокурор. Този, който в момента е незаконен, той не желае да напуска. Тези вътре очевидно не желаят по една или друга причина да го сменят.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Малко след 10:00 часа протестиращите се отправиха на шествие към Съдебната палата, което приключи пред кабинета на главния прокурор.

Стигна се до там, че охраната на съда загради входа с пейка, за да ограничи достъпа. Стигна се до напрежение и моменти на сблъсъци. Протестиращите започнаха да блъскат с юмруци по вратата, опитвайки се да влязат вътре.

