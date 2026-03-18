Фалшиви новини с AI разпространяват лъжи за български популярни личности

Мая Димитрова
Фалшиви новини за български популярни личности се разпространяват чрез видеа, генерирани с изкуствен интелект. Става въпрос за международна мрежа от онлайн канали в различни социални платформи, чиято цел е събиране на лайкове и гледания за пари. Мрежата действа от почти три месеца у нас. Това явление е сравнително ново за България, но технологиите направиха възможно хора на хиляди километри оттук да печелят от лековерни потребители.

Още преди няколко дни името на Георги Любенов отново привлече вниманието на зрителите. Познатият телевизионен водещ изненада всички с откровено признание - ние скоро ще се оженим. Това е AI слоп - нискокачествено дигитално съдържание, създадено от изкуствен интелект, с една цел - монетизация.

Георги Любенов - телевизионен водещ: „Разбира се, че това, за което ме питате не е вярно, то е фейк, при това прескача границите на благоприличието, нещо повече, отива отвъд границите на вулгарността.“

През януари няколко ютюб канала започват да публикуват драматични новини за живота на популярни българи. Синтетичен мъжки глас на фона на крадени изображения и видеа разказва сантиментални истории.
На 51 години Стефан Жерев направи признание, което разтърси публичното пространство. Има следи, които показват, че собствениците на тези два ютюб канала са от Виетнам. Те са създали онлайн мрежа, която използва различни платформи, така че съдържанието, което генерират да им носи максимална финансова изгода. Миналия октомври създават фейсбук страници на български, там се публикуват линкове от техни сайтове. В статиите пък са вградени ютюб видеата.

Името на Калин Янакиев отново разтърси общественото внимание. Съпругата му се появи със сълзи на очи и потвърди тъжна истина. Възможно е и двата ютюб канала в някакъв момент да са били откраднати от други потребители. Това, което се вижда обаче е, че Първоначално е правен опит моделът да работи на финландски език.

Георги Любенов - телевизионен водещ: „Всички тези, които попадат под фейк информацията, генерирана от изкуствен интелект, разбира се са косвени жертви на подобна злоупотреба, но жертви са и тези потребители, които вярват и не могат да отсеят информацията от фалшивата новина.“

Видеото с Георги Любенов е гледано почти 12 хиляди пъти. Въпреки че заглавието на канала е на финландски, липсва име на автор, а изкуственият глас бърка ударенията на български.

