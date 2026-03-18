Със специална програма БНТ отбелязва 150 години от Априлското въстание

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Със специална програма БНТ отбелязва 150 години от Априлското въстание
По повод 150-годишнината от Априлското въстание, през месеците март и април, Българската национална телевизия ще предложи на зрителите богата тематична програма, посветена на едно от най-значимите събития в българската история. Чрез разнообразие от филмови продукции, документални формати и специални студийни предавания обществената телевизия ще припомни героизма, саможертвата и стремежа към свобода, оставили дълбока следа в националната памет.

В ефира на БНТ 1, всяка събота и неделя от 15:30 ч., зрителите могат да проследят сериала „Записки по българските въстания“. На 20 април, от 21:00 ч., ще бъде излъчено специалното студио „Мечтата България – 150 години Априлска епопея“ с водещ Бойко Василев и ководещи Марио Мишев и Иван Кънчев, приели българската история за своя кауза. От същата дата стартира и поредицата „Очевидците“, която ще допълни тематичната линия с разкази на свидетели на Априлската епопея, пресъздадени от български актьори.

БНТ 2 - каналът за образование и култура на обществената телевизия, също ще предложи богата програма, посветена на Априлското въстание.

От 27 април, всеки делничен ден от 20:50 ч., зрителите ще имат възможност да гледат екранизацията на романа на Иван Вазов „Под игото“. В предаването „Олтарите на България“, всяка събота от 12:45 ч., през април и май, зрителите ще се запознават с различни факти, събития и лица от въстанието. От 20 април в „Знание.БГ“ ученици ще тръгнат по стъпките на български революционери в рубриката „Историята си ти“. Регионалният блок „Нашето място България“, излъчван всеки делничен ден от 18:30 ч., ще предложи също специални тематични издания. В програмата ще бъде включена и поредица от образователни клипове, посветени на годишнината.

С тази програмна инициатива Българската национална телевизия отдава почит към героите на Априлското въстание и съхранява паметта за едно от най-вдъхновяващите събития в българската история.

#Априлското възстание #150 години #специална програма #БНТ

