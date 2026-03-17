Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг

Ракът на дебелото черво е най-честото онкологично заболяване у нас. Според последните данни, този вид рак е и третият най-често срещан в света, и втората най-честа причина за смърт от рак в световен мащаб. До момента национален скрининг за рак на дебелото черво в България няма. Очаква се това да се промени до няколко месеца.

Често страхът от това да не ни открият някакво заболяване е причината да не посещаваме лекар.



Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Ние няма да ви открием нещо, което вие нямате. Ние ще открием някакво забоялване, което е във фаза, в което то е абсолютно лечимо. Ние имаме един изключително широк пакет от изследвания, които се заплащат от здравната каса.



Росица Кръстева, медицински онколог и началник на Онкологичен център: „Профилактиката е нещо изключително правилно, добро да се прави, но по никакъв начин профилактиката не може да замести скрининга. Скринингът е нещо, което трябва да бъде държавна политика, тъй като здравето на българите е национална ценност. Парите, които се дават за скрининг се оказват много по-малко отколкото парите, които се дават за лечение за напреднали карциноми.“

Вече има разработени алгоритми за провеждане на национален скрининг за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво.

проф. д-р Желязко Арабаджиев, медицински онколог и член на Борда на Мисията за рак към ЕК: „Има добър тренд към увеличававане провеждането на подобни профилактични прегледи, което ме радва. По отношение на скрининга ситуацията не е толкова оптимистична, тъй като макар и разписани в националния план за борба с рака, в момента национален скрининг за нито едно от посочените онкологични заболявания, в това число и дебелочревния карцином, не се провежда.“

Съвременната медицина вече предлага ефективни методи за навременно диагностициране на заболяването. А ранното му откриване може да спаси човешки живот.