БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Чете се за: 08:22 мин.
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:20 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ракът на дебелото черво е най-честото онкологично заболяване у нас. Според последните данни, този вид рак е и третият най-често срещан в света, и втората най-честа причина за смърт от рак в световен мащаб. До момента национален скрининг за рак на дебелото черво в България няма. Очаква се това да се промени до няколко месеца.

Често страхът от това да не ни открият някакво заболяване е причината да не посещаваме лекар.

Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Ние няма да ви открием нещо, което вие нямате. Ние ще открием някакво забоялване, което е във фаза, в което то е абсолютно лечимо. Ние имаме един изключително широк пакет от изследвания, които се заплащат от здравната каса.

Росица Кръстева, медицински онколог и началник на Онкологичен център: „Профилактиката е нещо изключително правилно, добро да се прави, но по никакъв начин профилактиката не може да замести скрининга. Скринингът е нещо, което трябва да бъде държавна политика, тъй като здравето на българите е национална ценност. Парите, които се дават за скрининг се оказват много по-малко отколкото парите, които се дават за лечение за напреднали карциноми.“

Вече има разработени алгоритми за провеждане на национален скрининг за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво.

проф. д-р Желязко Арабаджиев, медицински онколог и член на Борда на Мисията за рак към ЕК: „Има добър тренд към увеличававане провеждането на подобни профилактични прегледи, което ме радва. По отношение на скрининга ситуацията не е толкова оптимистична, тъй като макар и разписани в националния план за борба с рака, в момента национален скрининг за нито едно от посочените онкологични заболявания, в това число и дебелочревния карцином, не се провежда.“

Съвременната медицина вече предлага ефективни методи за навременно диагностициране на заболяването. А ранното му откриване може да спаси човешки живот.

#национален скрининг #рак на дебелото черво

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ