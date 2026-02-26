БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила

от Виктория Георгиева
Български футбол
През десетилетията „зелените орли“ се възприемат като тим на народа, с вярна и страстна публика, която остава до отбора във възходи и трудни периоди.

Ференцварош
Ференцварош. Не просто футболен клуб, а символ на народа. Основан през 1899 година в Будапеща, Фради, както го наричат феновете, бързо се утвърждава като отбор на работническите квартали на столицата.

Клубът носи името на района Ференцварош, индустриалното сърце на града, където футболът се превръща в глас на обикновените хора.

През десетилетията „зелените орли“ се възприемат като тим на народа, с вярна и страстна публика, която остава до отбора във възходи и трудни периоди.

По време на политическите промени в Унгария, феновете често използват трибуните като място за изразяване на идентичност и позиция. На терена Ференцварош е най-успешният клуб в страната с десетки титли и исторически европейски триумф през 1965-та година.

Но, отвъд трофеите отборът остава символ на принадлежност, традиция и социална сила. Тим, който и днес носи духа на работническа Будапеща.

#ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец #Будапеща

