Тотнъм победи Атлетико Мадрид, но не намери сили за обрат

Тотнъм победи Атлетико Мадрид с 3:2 в мач-реванш от осминафиналите на Шампионска лига. Въпреки това футболистите на Игор Тудор отпадат от турнира с общ резултат 5:7, защото загубиха гостуването си на испанците с 2:5.

Гостите създадоха първата опасна ситуация на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон. В 6-ата минута гол на Адемола Лукман бе отменен заради засада.

Постепенно домакините заиграха все по-атакуващо и натискът им се отплати след половин час игра. Рандал Коло Муани откри резултата, като засече с глава центриране в наказателното поле на Матис Тел.

До почивката Хулиан Алварес можеше да възобнови равенството, но негов шут се отби от тялото на Папе Матар Сар и облиза напречната греда.

Само 108 секунди след началото на второто полувреме "дюшекчиите" възобновиха равенството. Хулиан Алварес завърши контраатака с плътен изстрел от вътрешността на наказателното поле. В началото на атаката останаха съмнения за нарушение срещу Шави Симонс.

Това сякаш мотивира полузащитника и той върна аванса на лондончани. Халфът се разписа с фалцов удар извън пеналтерията.

Малко над четвърт час преди края на редовното време възпитаниците на Диего Симеоне повторно възобновиха равенството. Давид Ханцко засече с глава центриране от ъглов удар на Хулиан Алварес.

В последната мина на редовното време играчите в бяло стигнаха до дузпа, след като резервата Хосе Мария Хименес фаулира Шави Симонс. Именно нидерландецът се разписа от бялата точка.

Атлетико Мадрид ще срещне Барселона на четвъртфиналите. Каталунците отстраниха Нюкасъл с общ резултат 8:3.