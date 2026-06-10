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Марко Силва поема Бенфика след завръщането на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид

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Спорт
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Бившият мениджър на Фулъм подписва до 2028 година, а испанският гранд ще плати 15 милиона евро компенсация за Моуриньо

Марко Силва поема Бенфика след завръщането на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
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Бенфика официално обяви назначението на Марко Силва за старши треньор на отбора, след като клубът финализира раздялата си с Жозе Моуриньо, който се завръща начело на Реал Мадрид.

48-годишният специалист остава без работа преди седмица, когато договорът му с Фулъм изтече след петгодишен престой на "Крейвън Котидж“. Португалецът вече е постигнал споразумение с Бенфика и ще подпише договор до края на сезон 2027/28 с опция за удължаване с още една година.

Силва натрупа сериозен опит в английския футбол, където освен Фулъм води още Хъл Сити, Уотфорд и Евертън.

В същото време лисабонският клуб потвърди и раздялата с Жозе Моуриньо. Според официалната информация Реал Мадрид ще заплати 15 милиона евро компенсация, за да върне португалския специалист на „Сантиаго Бернабеу“.

"Треньорът даде съгласието си за това назначение. Така приключва вторият период на Жозе Моуриньо начело на професионалния футболен отбор на Бенфика“, написаха от клуба.

Моуриньо пое Бенфика през септември и изведе отбора до третото място в Примейра лига, като тимът завърши шампионата без поражение.

За 63-годишния наставник това ще бъде втори престой в Реал Мадрид. При първия си период в испанската столица между 2010 и 2013 година той спечели титлата в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания. Сега Моуриньо ще има задачата да върне „белия балет“ на върха в Испания и Европа.

#ФК Бенфика #Марко Силва

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