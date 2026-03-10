БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атлетико Мадрид разгроми Тотнъм след аматьорски грешки на "шпорите"

Милен Костов
Безпроблемна победа за "дюшекчиите".

Атлетико Мадрид
Снимка: БТА
Атлетико Мадрид победи Тотнъм с 5:2 в първия мач от осминафиналите в Шампионска лига. Мадридчани се възползваха от поредица от аматьорски грешки в защита на противника.

“Дюшекчиите” наложиха домакински натиск и откриха резултата в 6-ата минута. Възпитаниците на Диего Симоне отнеха топката при висока преса и грешно подаване на вратаря Антонин Кински. Маркос Йоренте стреля от движение след пас в наказателното поле на Хулиан Алварес.

В 14-ата минута “червено-белите” удвоиха преднината си. Топката отиваше на пътя на Мики ван де Вен, но защитникът се подхлъзна. Антоан Гризман се озова сам срещу вратаря и не сгреши.

Само две минути по-късно домакините направиха преднината си класическа. В опит да изрита топката Антонин Кински я прати право в краката на Хулиан Алварес, който я изпрати в опразнената врата. Още преди да бъде подновена играта Игор Тудор замени вратаря с Гилермо Викарио. Чехът изигра първия си мач от 29-и октомври, когато лондончани загубиха гостуването си на Нюкасъл с 0:2 и отпаднаха от Купата на Лигата.

Смяната под рамката на вратата не попречи на опонента да продължи да бележи. В 22-ата минута Антоан Гризман центрира топката в пеналтерията от пряк свободен удар. Папе Матар Сар докосна топката с глава, преди Викарио да я избие от голлинията. При добавката Робин Льо Норман се разписа с глава от непосредствена близост.

“Шпорите” намалиха изоставането си в 26-ата минута. Педро Поро се разписа след подаване в наказателното поле на Ришарлисон.

Голът позволи на гостите да погледнат по-смело към противниковата врата. Кристиан Ромеро засече с глава центриране от ъглов удар на Матис Тел, но стреля в дясната греда.

След почивката испанците увеличиха преднината си. Хулиан Алварес се отскубна сам срещу вратаря още зад центъра. Аржентинецът завърши контраатаката с хладнокръвно изпълнение.

Стражът на домакините Ян Облак също сгреши фатално в 76-ата минута. Педро Поро пресече негов пас и подаде към резервата Доминик Соланке, който бе точен с плътен шут от вътрешността на пеналтерията.

На трибуните на стадион "Метрополитано" в Мадрид бе и спряганият за бъдещ постоянен мениджър на лондончани и бивш наставник на тима Маурисио Почетино.

Реваншът на стадион “Тотнъм Хотспър” в Лондон е на 18-и март, сряда, от 22:00 часа.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Атлетико Мадрид #Тотнъм

