Ла Лига обмисля въвеждането на изцяло автоматична система за засади

В испанското първенство Ла Лига може да бъде въведена технология за изцяло автоматично отсъждане на засада още от следващия сезон. Това съобщи президентът на лигата Хавиер Тебас, цитиран от вестник „Марка“.

В момента в Примера дивисион се използва полуавтоматична система, но ръководството на първенството обмисля следваща стъпка в развитието на технологията. Новият вариант ще разчита на чип, поставен в топката и одобрен от ФИФА, който ще позволява да бъде определен точният момент на подаването.

"Системата за автоматично отсъждане на засади може да не е готова за следващия сезон. В момента имаме полуавтоматична система, но не харесвам това, че е полуавтоматична“, заяви Тебас.

Технологията ще изисква и инсталирането на специална система за видеонаблюдение по стадионите, която да работи съвместно с чипа в топката. По този начин ще бъде премахната необходимостта от спиране на кадри при разглеждане на спорни ситуации.

Все още обаче проектът не е окончателно одобрен. Според Тебас трябва да бъдат уточнени редица детайли, включително и кои топки ще се използват в първенството, тъй като различните марки все още се разглеждат. Президентът на лигата определи внедряването на системата като едно от основните технологични предизвикателства пред Ла Лига за следващия сезон.