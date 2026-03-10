Гол на Кирил Десподов е сред номинациите за попадение на месеца в ПАОК

Попадение на българския национал Кирил Десподов попадна сред номинациите за гол на месец февруари в клубната анкета на ПАОК Солун, съобщава гръцкото издание metrosport.gr. В следващите дни привържениците на клуба ще могат да гласуват за най-красивото попадение.

До финалното гласуване са допуснати три гола - на Кирил Десподов, Димитрис Пелкас и Александър Йеремееф.

Попадението на българското крило е реализирано при победата на ПАОК с 4:1 над Пансерайкос на 1 февруари. Десподов се разписа за 2:0 в срещата, след като получи отлично центриране от Йеремееф и с удар от движение прати топката в мрежата. В този мач българинът направи силно представяне, като освен попадението записа и две асистенции.

Втората номинация е за гола на Димитрис Пелкас, който се разписа в същия двубой срещу Пансерайкос. Той пое топката след игра с глава на Йеремееф и с техничен извит удар оформи резултата 3:1 на стадион "Тумба“.

Третият претендент за отличието е попадението на Александър Йеремееф в европейските клубни турнири срещу Селта. Шведският нападател беше изведен отлично от Андрия Живкович и с удар от движение преодоля вратаря на испанския тим.