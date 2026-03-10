УЕФА алармира: Новите финансови правила на Висшата лига могат да разклатят Европа

УЕФА има сериозни притеснения относно въздействието на новите финансови правила на Висшата лига върху останалата част от европейския футбол. Клубовете от английския елит гласуваха от следващия сезон да преминат към система, наречена squad cost ratio (SCR) – съотношение на разходите за състава. Тя позволява на отборите да харчат до 85% от приходите си за разходи, свързани с играчите, въпреки че сложен набор от фактори може да позволи на клубовете да достигнат дори до около 115%.

В същото време лимитът на УЕФА за SCR е 70%, който трябва да бъде спазван от всички клубове, участващи в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите.

Няма универсален процент за всички първенства в Европа, но повечето от тях имат по-строги правила от тези във Висшата лига. Това означава, че клубовете от Англия, които не играят в европейските турнири, ще разполагат със значително по-голяма финансова свобода. От УЕФА се опасяват, че това може да подкопае мерките за финансова стабилност. Клубовете на континента може да бъдат принудени да поемат по-големи рискове – с по-високи разходи и потенциални загуби – за да задържат своите футболисти.

Висшата лига обаче отхвърля тези опасения и твърди, че новите правила ще осигурят по-добър конкурентен баланс. Английската лига също така се противопоставя на идеята за единна система за финансов феърплей.

Притеснителна концентрация на талант

Клубовете от Висшата лига одобриха новите финансови правила през ноември – по време на изключително силен сезон за английските отбори в Европа. Рекордните девет тима се класираха за европейските турнири този сезон, като шест от тях участват в Шампионската лига. Всички девет достигнаха до осминафиналите на съответните надпревари, които започват тази седмица.

Нито една друга лига не се доближава до това присъствие. Испания има шест активни отбора, Германия – пет, а Франция и Италия – по четири. Според УЕФА, ако клубовете от Висшата лига, които не участват в Европа, получат допълнителна финансова мощ, това ще увеличи способността им да привличат футболисти. Това може да отслаби други европейски клубове и още повече да засили доминацията на английския футбол.

Директорът на УЕФА по финансовата устойчивост и изследвания Андреа Траверсо изрази тези опасения по време на конференцията Financial Times Business of Football Summit миналия месец.



„Само Висшата лига вече генерира около една четвърт от всички приходи на европейските клубове. Ако към това се добави още по-голяма финансова мощ, това ще създаде напрежение на пазара. Целта на УЕФА е финансова устойчивост. Целта на Висшата лига е конкурентоспособност", заяви той. .



Траверсо подчерта и друга тенденция – около 40% от най-скъпите футболисти в света играят в английски клубове. Но много от тях седят на резервната скамейка или дори на трибуните“, добави той. „Това е изключителна и притеснителна концентрация на талант.“



Според него непоследователното прилагане на финансовите правила може допълнително да усложни ситуацията.



Различните правила в Европа



Миналата седмица германската Бундеслига гласува за въвеждане на лимит от 70% за разходите за състава.



В италианската Серия А фокусът е върху икономическата устойчивост спрямо разходите, но също се обсъжда изравняване с правилата на УЕФА.

Във Франция, където ситуацията е усложнена и от срива на телевизионния договор на лигата, основният акцент е върху финансовата стабилност – клубовете трябва да доказват платежоспособност и контрол върху бюджета си.



Испанската Ла Лига пък от 2022 година използва т.нар. правило 1:1 – строг модел на финансов контрол, при който всеки клуб има конкретен лимит за разходи, базиран на собствените му приходи. Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас, който често критикува финансовата мощ на Висшата лига, заяви миналия месец: „Тези регулации ще доведат до още по-голяма инфлация и повече проблеми. Някой трябва да хармонизира всички тези правила. Финансовият феърплей за Ла Лига, Бундеслигата и УЕФА – това не е ракетна наука.“





Финансовата разлика

Клубове от средата на таблицата във Висшата лига, като Брентфорд и Фулъм, вече могат да се конкурират на трансферния пазар с традиционни грандове като Милан и Ювентус. С увеличаването на бюджетите на подобни английски клубове може да стане още по-трудно за тези исторически европейски сили да привличат и задържат водещи играчи.

Какво представлява Squad Cost Ratio

Докато правилата за печалба и устойчивост (PSR) оценяваха финансовото състояние на клуба за тригодишен период, SCR се фокусира върху разходите за отбора в рамките на един сезон. Новата система ще бъде двойна: клубовете, които участват в европейските турнири, трябва да спазват лимита на УЕФА от 70%, което означава, че даден клуб може да е в нарушение спрямо УЕФА, но да е изряден според правилата на Висшата лига.



Прагът от 85% се нарича „зелен праг“. Ако клубът го надвиши, получава финансова санкция.

Следва „червеният праг“, който е 85% плюс допълнителен лимит. Ако клубът премине и него, се налага наказание от шест точки, като за всеки 6,5 милиона паунда над лимита се добавя още една точка наказание.



На практика всеки клуб ще започне следващия сезон с максимален потенциален лимит от около 115%, но ще бъде глобяван при разходи над 85%, а реални спортни санкции ще има при надвишаване на 115%.



Тези проценти обаче ще се променят през сезон 2027/28, когато използваната част от този допълнителен лимит ще влияе върху бъдещите възможности за харчене.