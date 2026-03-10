БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Лацио измъкна победата с гол в продължението

Спорт
Столичани се завърнаха на победния път.

Лацио
Снимка: БГНЕС
Лацио сложи край на серията си без победа в Серия А, след като се наложи драматично с 2:1 над Сасуоло в мач от италианското първенство. Решаващото попадение падна дълбоко в добавеното време и беше дело на Адам Марушич.

Защитникът донесе трите точки на римляните в 93-тата минута, когато се разписа с глава и реализира първия си гол за сезона.

Домакините започнаха силно срещата и поведоха още във втората минута. Даниел Малдини се възползва от разбъркване в наказателното поле и отблизо прати топката в мрежата. Това беше важен момент за „бианкочелестите", които не бяха печелили мач от януари и повече от месец не бяха отбелязвали гол.

Сасуоло обаче успя да възстанови равенството малко преди почивката. Арман Лориент се разписа с прецизен удар от около 12 метра, като по този начин продължи отличната си серия – два гола и четири асистенции в последните четири срещи в първенството.

През второто полувреме Лацио създаде няколко добри положения, но дълго време не успяваше да ги реализира. В крайна сметка натискът на домакините даде резултат в последните секунди, когато Марушич донесе победата на римския тим.

С успеха Лацио се изкачи с едно място в класирането и вече заема 10-ата позиция, като изостава само на точка от Сасуоло. За гостите това беше едва второ поражение в последните седем мача в Серия А.

#ФК Сасуоло #Серия А 2025/26 #Даниел Малдини #ФК Лацио

