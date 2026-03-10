Еспаньол и Овиедо не се победиха

Еспаньол и Овиедо не успяха да излъчат победител и завършиха 1:1 в среща от 27-ия кръг на Ла Лига. Равенството удължи негативната серия на домакините без успех до десет мача, докато Овиедо остана на последното място в класирането.

Гостите, които също бяха в лоша форма с пет поредни двубоя без победа, поведоха още в осмата минута. Алберто Рейна се възползва от добра ситуация и даде аванс на тима си.

Еспаньол обаче реагира преди почивката и успя да изравни. В 36-ата минута Кике Гарсия се разписа и върна домакините в мача.

След паузата каталунците владееха инициативата и създадоха редица положения пред вратата на съперника. Еспаньол отправи общо 26 удара срещу едва 6 за гостите, но така и не успя да стигне до второ попадение.

В крайна сметка двата отбора си поделиха точките. Овиедо остава на дъното на таблицата с 18 точки, докато Еспаньол, въпреки продължаващата серия без победа през новата година, заема седмото място с 37 точки благодарение на силното начало на сезона.