Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Еспаньол и Овиедо не се победиха

Спорт
Равенството удължи негативната серия на домакините без успех до десет мача.

Овиедо, Санти Касорла
Снимка: БГНЕС
Еспаньол и Овиедо не успяха да излъчат победител и завършиха 1:1 в среща от 27-ия кръг на Ла Лига. Равенството удължи негативната серия на домакините без успех до десет мача, докато Овиедо остана на последното място в класирането.

Гостите, които също бяха в лоша форма с пет поредни двубоя без победа, поведоха още в осмата минута. Алберто Рейна се възползва от добра ситуация и даде аванс на тима си.

Еспаньол обаче реагира преди почивката и успя да изравни. В 36-ата минута Кике Гарсия се разписа и върна домакините в мача.

След паузата каталунците владееха инициативата и създадоха редица положения пред вратата на съперника. Еспаньол отправи общо 26 удара срещу едва 6 за гостите, но така и не успя да стигне до второ попадение.

В крайна сметка двата отбора си поделиха точките. Овиедо остава на дъното на таблицата с 18 точки, докато Еспаньол, въпреки продължаващата серия без победа през новата година, заема седмото място с 37 точки благодарение на силното начало на сезона.

#ФК Овиедо #Ла Лига 2025/26 #ФК Еспаньол

