Шаби Алонсо е фаворит за нов мениджър на Ливърпул

Шаби Алонсо е фаворит за мениджърския пост в Ливърпул след края на текущия сезон, съобщава OK Diario. Според източника, вече е постигнато споразумение между мениджъра и английския клуб. Договорът е за три години.

Назначаването на испанския специалист ще зависи от резултатите на отбора до края на сезона под ръководството на настоящия мениджър Арне Слот. Ако Слот спечели Шампионската лига, той ще запази поста си.

Ливърпул е шести във Висшата лига с 48 точки след 29 мача. Отборът ще се изправи срещу Галатасарай на осминафиналите на Шампионската лига тази вечер.



Като футболист Алонсо изкара 5 години в Ливърпул – между 2004 и 2009. С „червените“ той спечели и Шампионската лига в паметен сблъсък с Милан (3:3 и дузпи, Истанбул 2005).