Барселона се превръща във фаворит за подписа на Алесандро Бастони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Футбол
Запази

Каталунците следят защитника на Интер, но цената на трансфера може да достигне 100 милиона евро

Барселона се превръща във фаворит за подписа на Алесандро Бастони
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Испанският Барселона се очертава като основен претендент за привличането на централния защитник Алесандро Бастони от Интер, съобщават испанските медии.

Според информация на TEAMtalk спортният директор на каталунците Deco и старши треньорът Ханзи Флик разглеждат италианския национал като едно от приоритетните попълнения за укрепване на защитата на отбора.

Интерес към Бастони проявяват още Ливърпул и Арсенал, но към момента именно Барселона е в най‑добра позиция в надпреварата за подписа на 25‑годишния бранител.

От Интер са поставили цена от около 80 милиона евро за футболиста, като според различни източници сумата може да нарасне до 100 милиона евро в хода на евентуалните преговори. В каталунския клуб вече са направили предварителна финансова оценка и смятат, че сделката може да бъде реализирана, въпреки ограниченията в бюджета.

Оптимизмът на ръководството на Барселона се дължи и на положителни първоначални разговори с представители на играча, макар че финансовите рамки на клуба остават потенциална пречка за осъществяването на трансфера.

През настоящия сезон Бастони има 35 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и шест асистенции. Настоящият му договор с Интер е валиден до лятото на 2028 година.

#ПФК Барселона #Алесандро Бастони #ФК Интер

