Спрягат Почетино за треньорския пост в Реал

Селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино е сред вариантите за нов старши треньор на Реал Мадрид, съобщава ESPN. Според информация на медията ръководството на испанския гранд вече е започнало да разглежда възможности за нов наставник, който да поеме отбора след края на сезона.

Настоящият треньор Алваро Арбелоа не успя да оправдае очакванията, а „белите“ изостават на четири точки от големия си съперник Барселона в борбата за титлата в Ла Лига. Според източниците от клуба е възможно на Арбелоа да бъде предложена друга роля в структурата на мадридчани, включително отново да поеме дублиращия тим.

Почетино познава отлично испанското първенство още от състезателните си години, когато игра за Еспаньол през 90-те години на миналия век.

Като треньор аржентинецът има сериозен опит на най-високо ниво. Той изведе Тотнъм до финала на Шампионската лига през 2019 година, а впоследствие работи и в Пари Сен Жермен и Челси, където ръководеше състави, пълни със звезди.

Допълнителен плюс за евентуално назначение в Мадрид е фактът, че Почетино познава отлично Килиан Мбапе. Двамата работиха заедно в ПСЖ в продължение на три сезона и спечелиха три трофея.

Контрактът на аржентинеца с националния тим на САЩ изтича след световното първенство по футбол 2026, като към момента не се очаква той да бъде подновен. Това може да отвори врата за ново предизвикателство в клубния футбол още през следващото лято.