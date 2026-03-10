БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Представители на над 40 първенства, както и делегати от ФИФА, УЕФА и Европейската комисия ще участват във форума на 11 и 12 март

Елитът на европейския клубен футбол се събира в София за Генералната асамблея на Европейските лиги
София ще бъде домакин на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги – едно от най-значимите събития в годишния календар на организацията. Форумът ще се проведе на 11 и 12 март, като домакин е Българската професионална футболна лига.

Събитието ще събере в българската столица висшия мениджмънт и ключови фигури от европейския клубен футбол. Очаква се участие на директори и представители на повече от 40 футболни лиги на континента, включително и от първенствата в топ 5 на Европа. На форума ще присъстват още делегати от ръководствата на ФИФА и УЕФА, представители на Европейската комисия, световния съюз на футболистите FIFPRO, организацията Football Supporters Europe (FSE), както и клубните структури ECA и UEC.

В Генералната асамблея ще участват и президентите на Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз – Атанас Караиванов и Георги Иванов.

Програмата на събитието включва няколко работни формата. На 11 март е предвиден специален семинар, в който ще се включат представители на водещи български клубове и заинтересовани страни от футболната екосистема у нас. Основната цел е обмен на добри практики между европейските лиги. В рамките на семинара представители на първенствата на Чехия, Ирландия и Словакия ще представят успешни модели за развитие на клубния футбол, изграждане на устойчиви комерсиални стратегии и взаимодействие с националните федерации.

Кулминацията на форума ще бъде същинската Генерална асамблея на 12 март. По време на нея ще бъдат обсъдени ключови теми за бъдещето на европейския клубен футбол, сред които състезателният календар, разпределението на солидарните плащания от европейските клубни турнири и механизмите за защита на конкурентоспособността на вътрешните първенства.

Освен работната част, организаторите от Българската професионална футболна лига са подготвили и специална социална програма, чрез която гостите ще имат възможност да се запознаят с българската култура, история и традиционна кухня по време на престоя си в София.

